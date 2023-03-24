Англія

Кейн про рекорд з голів за Англію.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував 54-й, рекордний, гол за "Трьох Левів".

"Не люблю загадувати далеко наперед, але мені 29, і я почуваюся сильним, у чудовій формі – у кращій кар'єрі. Сподіваюся, у мене попереду ще багато років.

Виступ за збірну для мене, мабуть, найприємніший у футболі. Хочу грати [за збірну] якнайдовше, і як нападник хочу забивати в кожному матчі. Сподіваюся, заб'ю ще багато голів", – сказав Кейн.

Зазначимо, що Кейну для 54 м'ячів знадобився 81 матч. Руні ж забив 53 за 120 поєдинків.