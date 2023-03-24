Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ніл Макфарлан оцінив спаринг проти збірної України.

Тренер молодіжної команди Брентфорда Ніл Макфарлейн прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти збірної України (0:2).

"Матч проти збірної України став найграндіознішою подією в історії другої команди Брентфорда. Це був найсильніший суперник, з яким ми коли-небудь стикалися. Це був винятковий матч для молоді, яку підсилили два гравці першої команди — Янссон та Дасілва.

У першому таймі ми прагнули володіти м'ячем та пропустили після кутового, що нас особливо розчарувало. У другому таймі ми були дуже компактними, але в останні 20 хвилин зустрічі українці продемонстрували клас. Бен здійснив кілька приголомшливих порятунків, але в нас теж були моменти — гра вийшла досить відкритою.

Протистояти таким гравцям як Мудрик – для 17-річних хлопців це неймовірний досвід. Мудрик чудовий як з м'ячем, так і без м'яча. Ми особисто змогли в цьому переконатись.

Брентфорд Б — Україна 0:2 Відео голів та огляд матчу

Нам довелося докласти колосальних зусиль, щоб створити свої моменти біля чужих воріт. Це був один із найскладніших матчів. Я пишаюся своїми хлопцями, усі в клубі повинні пишатися ними за те, як вони впоралися з грою. Ми бажаємо Україні всього найкращого.

Україна – країна, яка багато чого пережила останнім часом. Нам було приємно бачити їх на Джерсі-Роуд під час тренувань. Те, що українська сторона попросила Брентфорд зіграти проти них, говорить про те, де ми знаходимося і де знаходиться наш клуб загалом. Ми дійсно бажаємо їй всього найкращого, це був чудовий момент", – наводить слова Макфарлейна прес-служба Брентфорда.

Нагадаємо, вже 26 березня збірна України розпочне свої виступи у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.