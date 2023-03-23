Англія

Нападник увійшов в історію.

Збірна Англії в рамках першого туру кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи-2024 року грає проти збірної Італії.

Нападник англійців Гаррі Кейн відзначився голом з одинадцятиметрової позначки наприкінці першої половини гри.

Цей результативний удар став для форварда 54 в футболці національної команди. Це рекордний показник для збірної Англії. Попередній рекорд належав Вейну Руні з 53 голами.

Зазначимо, що Кейну для 54 м'ячів знадобився 81 матч. Руні ж забив 53 за 120 поєдинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема.