Англія

Це третій результат в історії "Трьох Левів".

В першому турі відбору до Євро-2024 Англія в меншості втримала перемогу над Італією (2:1).

Як пише статистичний портал Opta, головний тренер команди Гарет Саутгейт виграв 50-й матч на чолі "Трьох Левів". Більше виграних матчів тільки у двох тренерів - Волтера Вінтерботтома (78) та Альфа Рамзі (69).

Наступним суперником збірної Англії стане Україна. Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.