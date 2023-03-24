Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальці розгромили суперника.

Захисник збірної Португалії Рубен Діаш прокоментував перемогу над Ліхтенштейном (4:0) у першому турі відбору до Євро-2024.

"У нас серйозні амбіції. Наразі намагаємося рухатися від матчу до матчу. Було важливо добре стартувати, особливо під керівництвом нового тренера. Ми йдемо своїм шляхом і продовжимо це робити в неділю", – сказав захисник збірної Португалії.

В неділю, 26 березня, Португалія зіграє на виїзді з Люксембургом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.