Португальці розгромили суперника.
РУБЕН ДІАШ, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УЄФА
24 березня 2023, 12:20
Захисник збірної Португалії Рубен Діаш прокоментував перемогу над Ліхтенштейном (4:0) у першому турі відбору до Євро-2024.
"У нас серйозні амбіції. Наразі намагаємося рухатися від матчу до матчу. Було важливо добре стартувати, особливо під керівництвом нового тренера. Ми йдемо своїм шляхом і продовжимо це робити в неділю", – сказав захисник збірної Португалії.
В неділю, 26 березня, Португалія зіграє на виїзді з Люксембургом.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.