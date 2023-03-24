Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє анонс на поєдинок між збірними Франції та Нідерландів.

Сьогодні, 24 березня, у рамках стартового туру відбіркового циклу Євро-2024 між собою зіграють збірні Франції та Нідерландів, які перебувають у групі В.

Франція — Нідерланди

П'ятниця, 24 березня, 21.45. Стад де Франс (Париж). Головний арбітр – Мауріціо Маріані (Італія). пряма трансляція на MEGOGO.

Франція проти Нідерландів — вивіска, яка варта перегляду, якщо ви є любителем футболу. Обидві збірні дуже хотітимуть виграти, щоб забезпечити собі найкращі шанси на перше місце у групі, де ще зіграють Греція, Ірландія та Гібралтар.

На минулому чемпіонаті світу в Катарі збірна Франції дійшла до фіналу і мала шанс двічі поспіль стати чемпіонами світу, але в серії пенальті пощастило трохи більше Аргентині, яка відсвяткувала перший тріумф на мундіалі за 36 років.

Незважаючи на розчарування, Дідьє Дешам зберіг своє місце на чолі збірної, продовживши контракт до кінця ЧС-2026. Таким чином, французи з усіма звичними особами готові штурмувати європейську першість – спершу у кваліфікації.

Франція не брала Євро з 2000 року, але у відбіркових циклах вона лише раз поступилася в останніх 19 матчах. Це було у грі проти Туреччини у 2019 році. Проте минулого року французи двічі програли в домашніх матчах Ліги націй, поступившись Данії та Хорватії.

На ЧС-2022 у Катарі Нідерланди дійшли до чвертьфіналу, де поступилися майбутнім переможцям турніру – Аргентині – у тій же серії пенальті. Це був останній матч для збірної під керівництвом Луї ван Гала.

Тепер команду очолив старий знайомий Рональд Куман – для якого це друга подорож із голландцями. Куман має намір повернути "помаранчевим" атакуючий стиль гри, оскільки оборонний футбол під керівництвом ван Гала всіх розчарував.

Нідерланди мали вражаючу 19-матчеву безпрограшну серію до матчу з Аргентиною. Вони непогано проявляють себе у відбірних циклах чемпіонатів Європи, але часто бувають промахи, які запам'ятовуються надовго.

Тим не менш, Куман знає як обіграти Францію з тими ж Нідерландами. Таке вже було у Лізі націй у сезоні-2018/19. Тим цікавіше буде подивитися, чи зможе Рональд знову зробити сюрприз.

Франції доведеться обходитися без Каріма Бензема та Рафаеля Варана, які залишили збірну після ЧС-2022. Також французам не допоможуть Веслі Фофана та Вільям Саліба, у яких травми.

У Нідерландів через вірус випали відразу кілька важливих гравців, включаючи Коді Гакпо, Маттейса де Лігта, Свена Ботмана, Джоуї Вермана та Барта Вербрюгена. Також через травми недоступні Френкі де Йонг та Стівен Бергвейн.

Щодо особистих зустрічей, то між собою Франція та Нідерланди зіграли 28 матчів, з яких французи виграли 13, а голландці — 11. За статистикою забитих і пропущених м'ячів — 56:47 на користь "помаранчевих". Остання зустріч команд була у 2018 році, коли Нідерланди обіграли Францію з рахунком 2:0 на своєму полі.

Орієнтовні склади:

Франція (4-2-3-1): Меньян — Ернандес, Упамекано, Конате, Кунде — Рабьо, Чуамені — Мбаппе, Грізманн, Коман — Жиру

Нідерланди (4-3-3): Сіллессен — Аке, ван Дейк, де Врей, Тімбер — де Рон, Вейналдум, Бергейс — Мален, Депай, Веггорст.