Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англія в меншості втримала перемогу над Італією

Команда "трьох левів" провела відмінний перший тайм, але після перерви ледь не повністю розвалилась.

Італія — Англія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Італія — Англія 1:2

Голи: Ретегі, 56 — Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Толой, Ачербі, Спінаццола — Барелла (Крістанте, 62), Жоржиньо (Тоналі, 68), Верратті (Скамакка, 88) — Берарді, Ретегі, Пеллегріні (Ньонто, 69).



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Філліпс, Райс, Беллінгем (Галлагер, 85) — Сака (Джеймс, 84), Кейн, Гріліш (Фоден, 69, Тріпп’єр, 81).



Попередження: Ді Лоренцо, Ачербі — Райс, Вокер, Магвайр, Шоу. На 80-й хвилині був вилучений Люк Шоу (Англія) (друге попередження).