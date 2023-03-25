Англія

Африканський футболіст може перебратись в Англію.

Півзахисник ПСВ Ібраіма Сангаре вже не перший сезон проводить на високому рівні, чим зацікавив ряд англійських клубів.

Як повідомляє видання 90min, на гравця збірної Кот-д'Івуару претендують Тоттенгем, Челсі та Арсенал.

Контракт гравця з ПСВ розрахований до літа 2027 року. Авторитетний статистичний портал transfermarkt оцінює Сангаре в 35 мільйонів євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні футболіст провів 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на футболіста претендує представник іспанського чемпіонату — Барселона.