Африканський футболіст може перебратись в Англію.
Ібраім Сангаре, getty images
25 березня 2023, 09:58
Півзахисник ПСВ Ібраіма Сангаре вже не перший сезон проводить на високому рівні, чим зацікавив ряд англійських клубів.
Як повідомляє видання 90min, на гравця збірної Кот-д'Івуару претендують Тоттенгем, Челсі та Арсенал.
Контракт гравця з ПСВ розрахований до літа 2027 року. Авторитетний статистичний портал transfermarkt оцінює Сангаре в 35 мільйонів євро.
Зазначимо, що в цьому сезоні футболіст провів 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та трьома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на футболіста претендує представник іспанського чемпіонату — Барселона.