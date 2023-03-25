Англія

Мерсисайдці потребують нового гравця.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tuttosport, мерсисайдський клуб націлився на захисника Торіно Пера Схюрса.

Стверджується, що Ліверпуль готовий заплатити за талановитого футболіста 44 мільйони фунтів стерлінгів. Втім, йому потрібно витримати конкуренцію з Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.

В цьому сезоні захисник відіграв 27 матчів, в яких відзначився голом та двома результативними передачами. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль впевнений в підписанні Маунта.