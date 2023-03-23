Німеччина

Німецький футболіст може змінити клуб.

Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц привернув увагу ряду іноземних топ-клубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, на німецького футболіста претендують Барселона, Реал та Ліверпуль.

Контракт Флоріана Вірца з Баєром розрахований до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні талановитий гравець забив два голи та зробив шість результативних передач в тринадцяти матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Флоріан Вірц зацікавив чинного чемпіона Німеччини — Баварію.