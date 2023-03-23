Німецький футболіст може змінити клуб.
Флоріан Вірц, getty images
23 березня 2023, 22:06
Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц привернув увагу ряду іноземних топ-клубів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, на німецького футболіста претендують Барселона, Реал та Ліверпуль.
Контракт Флоріана Вірца з Баєром розрахований до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро.
Зазначимо, що в цьому сезоні талановитий гравець забив два голи та зробив шість результативних передач в тринадцяти матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Флоріан Вірц зацікавив чинного чемпіона Німеччини — Баварію.