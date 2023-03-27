Англія

Функціонер висловився щодо останніх подій у клубі.

Інформаційний простір англійського та світового футболу загалом напередодні вночі сколихнула звістка щодо рішення керівництва лондонського Тоттенгема відправити у відставку головного тренера Антоніо Конте.

І хоча офіційного коментаря з приводу свого усунення від посади від італійця ми ще не отримали, президент "шпор" Даніель Леві вже встиг висловитись із приводу останніх подій у клубі.

"У нас залишається ще десять матчів до завершення сезону АПЛ і ми маємо всі шанси поборотись за місця в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік.

Саме тому в скрутний час ми повинні об’єднатись. Кожен має докласти максимальних зусиль для того, щоб команда в підсумку фінішувала якомога вище в таблиці.

У нас просто дивовижні та лояльні вболівальники, тож ми не маємо права їх розчаровувати", — заявив функціонер.

Найближчий матч лондонський Тоттенгем зіграє на полі Евертона 3 квітня, о 22:00.