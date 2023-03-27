Англія

Лондонці підписали угоду з футболістом, який прийшов позаминулим літом.

Челсі доволі активно поводить себе в останні трансферні вікно, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів команди.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клубу, голкіпер команди Маркус Беттінеллі підписав нову угоду, яка буде розрахована до літа 2026 року.

Зазначимо, що за час перебування у стані Челсі 30-річний голкіпер провів лише один поєдинок — проти Честерфілда в Кубку ліги.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переговори між Челсі та Канте щодо нового контракту переходять у завершальну стадію.