У рамках міжнародного товариського матчу молодіжна збірна Англії U-21 розгромила збірну Франції U-21 — 4:0.

На 66 хвилині, при рахунку 1:0 (гол забив Еміл Сміт-Роу), на поле вийшов вінгер Челсі Ноні Мадуеке.

На 77 хвилині він забив гол, на 79 хвилині віддав гольову передачу на Кертіса Джонса, а на 86 відзначився асистом на Джейкоба Ремзі.

Таким чином Мадуеке став першим футболістом вийшовшим на заміну у матчі молодіжної збірної Англії, який зробив три гольові дії.

3 — Despite only coming on in the 66th minute, Noni Madueke scored once and assisted two more goals for @England U21 tonight, becoming the first substitute to record three goal involvements in a single match for the Young Lions over the last ten years. Impact. pic.twitter.com/rgtxKq0fKa