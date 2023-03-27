Футболіст дуже допоміг молодіжній збірній Англії.
Ноні Мадуеке, Getty Images
27 березня 2023, 12:59
У рамках міжнародного товариського матчу молодіжна збірна Англії U-21 розгромила збірну Франції U-21 — 4:0.
На 66 хвилині, при рахунку 1:0 (гол забив Еміл Сміт-Роу), на поле вийшов вінгер Челсі Ноні Мадуеке.
На 77 хвилині він забив гол, на 79 хвилині віддав гольову передачу на Кертіса Джонса, а на 86 відзначився асистом на Джейкоба Ремзі.
Таким чином Мадуеке став першим футболістом вийшовшим на заміну у матчі молодіжної збірної Англії, який зробив три гольові дії.
У цьому сезоні Мадуеке зіграв за Челсі 4 матчі в АПЛ, у яких гольовими діями не відзначався.