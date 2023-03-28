Англія

Німецький фахівець не хоче поспішати з рішенням щодо свого майбутнього після звільнення з Баварії.

Напередодні мюнхенська Баварія вельми несподівано вирішила змінити тренерський штаб першої команди, звільнивши Юліана Нагельманна з посади головного тренера і призначивши на його місце Томаса Тухеля.

Тим не менш, у 35-річного фахівця фактично відразу з'явився варіант з переїздом до Англії після того, як лондонський Тоттенгем відправив у відставку Антоніо Конте і визначив Нагельсманна своїм головним кандидатом на посаду керманича "шпор".

Однак, як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, молодий німецький фахівець вважає за краще взяти паузу до літа у своїй тренерській діяльності, тому йому доведеться зараз вирішити, чи хоче він на даному етапі прийняти пропозицію від Тоттенгема.

Зазначається, що "шпори" виявляли інтерес до Юліана Нагельсманна після звільнення Маурісіо Почеттіно ще в листопаді 2019 року, коли німець очолював РБ Лейпциг.