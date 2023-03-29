Італія

Коуч може покинути "Скуадру Адзурру".

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні може розірвати контракт з федерацією футболу, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, коуча хвилюють останні результати команди, тому він задумався над тим, щоб повернутись у клубний футбол. Раніше повідомлялось, що в послугах Манчіні зацікавлений ПСЖ.

Якщо Манчіні залишить свій пост, то збірна Італії спробує запросити Антоніо Конте, який нещодавно покинув Тоттенгем.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.