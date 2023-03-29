Німеччина

Захисник залишиться в німецькому клубі.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол залишиться в німецькому клубі, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією інсайдера, Німецький клуб хоче зберегти захисника у складі команди до 2024 року. Продаж влітку не розглядають, попри потенційні пропозиції у розмірі близько 100 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку захисника збірної Хорватії два голи у 27 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Гвардіола 120 мільйонів євро.