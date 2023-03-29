Італія

Португалець вирішив не йти з римського клубу.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью хоче продовжити співпрацю з італійською командою, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 60-річний фахівець вирішив залишитися у клубі до літа 2024 року, коли спливає його контракт з римським клубом.

Також Жозе Моурінью хоче отримати від власників клубу гарантію розвитку клубу. Коуч бажає придбати досвідченого нападника, центрального захисника та футболіста до центру поля.