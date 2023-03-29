Україна

Команда Мірчі Луческу продовжує підготовку до матчу зі Львовом.

Київське Динамо продовжує підготовку до найближчого матчу української Прем'єр-ліги проти Львова. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У середу, 29 березня, кияни провели чергове тренування. Перша її частина проходила у нещодавно відкритому спортивному залі. Потім футболісти перемістилися на поле разом з головним тренером Мірчею Луческу.

Наголошується, що воротар "біло-синіх" Денис Бойко продовжує займатися за індивідуальною програмою, а його колега Георгій Бущан працював у загальній групі у залі.

Також до клубу повернулися збірники – Олександр Караваєв, Денис Попов, Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський, які провели повноцінне тренування.

Найближчим часом до них приєднаються Руслан Нещерет, Антон Боль, Антон Царенко, Костянтин Вівчаренко, Решат Рамадані, Кахім Перріс та Самба Діалло.

Нагадаємо, матч Львів – Динамо відбудеться 2 квітня, о 13:00 за київським часом. Слідкувати за подіями матчу можна буде на Football.ua.