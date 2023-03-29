Україна

Футболіст вірить, що вдасться його виконати.

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв дав коментар після тренування команди, що відбулося у середу, 29 березня. Нагадаємо, у найближчому турі Динамо зіграє зі Львовом в УПЛ.

"Гравці завжди налаштовуються на матчі, проблема з цим немає. Просто ми не очікували, що буде такий результат у чемпіонаті. Ми розраховували боротися за перше місце, а виходить, що у першій грі поступилися, потім ще. Звичайно, ти починаєш думати, шукати проблеми, їхні причини. Намагаєшся це все виправити, але коли знову у тебе це не виходить, то психологічно почуваєшся не дуже добре.

Ми хочемо реабілітуватися за невдачі та постаратися витиснути максимум з усіх ігор, що залишилися. Тому що у нас є задача грати у єврокубках, потрапляти до Ліги чемпіонів. Це головне завдання, і за нього, на мою думку, можна поборотися", - цитує гравця офіційний сайт Динамо.

Раніше повідомлялось, що Луческу може залишити Динамо заради роботи у Франції.