Німеччина

Футболіст висловився про відхід тренера.

Томас Тухель вже провів перші тренувальні заняття на чолі мюнхенської Баварії, але у Німеччині все ще не завершили обговорення звільнення Юліана Нагельсманна.

Захисник Баварії Матейс де Лігт також висловився з приводу відходу Нагельсманна зі свої посади.

"Я не очікував та був здивований такому рішенню. Ми — другі у Бундеслізі, граємо у чвертьфіналі Кубку Німеччини та пройшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Ми все ще ведемо боротьбу за усі трофеї, тому так, я був дуже здивований", — цитує футболіста Bayern & Germany.

Раніше повідомлялось, що призначення Тухеля ніяк не вплине на трансфер Лаймера до Баварії.