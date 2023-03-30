Захисник може повернутись в АПЛ.
Андреас Крістенсен, getty images
30 березня 2023, 19:59
Ньюкасл розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, англійський клуб стежить за ситуацією навколо Андреаса Крістенсена з Барселони. Спроба "сорок" підписати гравця буде залежати від потрапляння в Лігу чемпіонів.
Наразі Ньюкасл займає п'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.
Зазначимо, що в цьому сезоні данський захисник відіграв 25 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мактоміней — одна з головних трансферних цілей Ньюкасла.