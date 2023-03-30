Англія

Захисник може повернутись в АПЛ.

Ньюкасл розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, англійський клуб стежить за ситуацією навколо Андреаса Крістенсена з Барселони. Спроба "сорок" підписати гравця буде залежати від потрапляння в Лігу чемпіонів.

Наразі Ньюкасл займає п'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Зазначимо, що в цьому сезоні данський захисник відіграв 25 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мактоміней — одна з головних трансферних цілей Ньюкасла.