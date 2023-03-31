Англія

Думка ексгравця Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Ді Сі Юнайтед та колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні дав прогноз на розв'язку в чемпіонських перегонах АПЛ сезону-2022/23.

"Я сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ, але гадаю, що Ман Сіті їх випередить. Це буде цікава розв'язка.

Арсенал нещодавно вийшов на свої нинішні позиції, тиск може бути дуже великим. Коли до кінця залишається 10 матчів, ти починаєш відчувати справжній тиск. Тому мені й цікаво, чи зможе Арсенал продовжити робити те, що робив весь сезон.

Ерлінг Голанд неймовірний. Я люблю дивитись, як він грає. Він точно поб'є не один рекорд", — сказав Руні.

Наразі Арсенал випереджає Ман Сіті на 8 очок, при цьому у манкуніанців 1 гра в запасі.