Футзал

Ігор Москвичов поділився своїми думками після відбору на Євро-2023.

Головний тренер збірної України з футзалу U-19 Ігор Москвичов прокоментував вихід його підопічних у фінальну частину Євро-2023.

"Напевно, востаннє такі емоції переживав, коли вперше в ролі тренера став чемпіоном із херсонським Продексімом. Насправді, дуже сподобалося ставлення хлопців до справи. Капітан команди Дмитро Скибчик і віце-капітан Максим Малиновський вели збірну за собою. Також відзначив би якість гри команди. Ми мали не так багато часу для підготовки. Хочу висловити подяку футзалістам за плідну роботу й вихід до фінальної частини Євро-2023.

Швидкий гол у ворота Сербії? Звичайно, швидкий гол допомагає завжди. Перед хлопцями стояло завдання витримати тиск суперника впродовж стартових п’яти хвилин і не пропустити. Збірна Сербії свої матчі грала у шість-сім осіб і в попередніх поєдинках завжди забивала швидкі голи, натомість далі сил у неї ставало менше. Було складно, але ми не лише витримали, але й забили. Після цього нам стало легше. Можу сказати, що збірна України навіть трохи перевиконала план.

Ми задоволені роботою над стандартами. Ми забивали зі стандартів у кожному поєдинку. Це дуже допомогло. Непогано реалізовували кутові й аути, а от над штрафними ще треба попрацювати. Зробимо це в майбутньому.

Після першого тайму ми були попереду з рахунком 3:0. Це вселяло надію. Правду кажучи, думав, що суперник почне грати у штучній більшості раніше, ніж за 10 хвилин до завершення поєдинку. Серби провели багато товариських матчів, але до цього жодного разу не награвали цей компонент. Звичайно, наші хлопці знають, як діяти за будь-яких обставин, але тактика суперника в такій ситуації була нам невідома. Коли пропустили перший гол — трохи засмутився, адже він був зовсім необов’язковим і забитим із далекої відстані. Після цього активізувалися трибуни. Тож сумніви трохи закралися, але впевненість, що ми витримаємо й заб’ємо ще раз, нікуди не зникла. Як на мене, команда дійсно провела непоганий матч. Хлопці зуміли перекрити їхніх стовпів. Це значно ускладнило суперникам гру.

Збірна України забила 23 голи, але не має яскраво вираженого бомбардира? Я вважаю, що це позитивний момент. Якщо забиває одна людина, то її легше нейтралізувати. Натомість коли голами відзначаються майже всі, то нехай суперники замислюються над тим, кого передусім треба вимкнути з гри. Це плюс, бо ніхто не знає, хто заб’є завтра — умовний Малиновський чи Сніцаренко. Якщо суперники нас розбиратимуть індивідуально перед наступними матчами — їм буде над чим поламати голову.

Першочерговим завданням для збірної України було вийти до фінальної частини. Це завдання вдалося виконати. У нас є певний план підготовки, який ми узгоджуємо із Сергієм Владиком. Звичайно, будемо проводити спаринги, але поки що не афішуватиму попередні домовленості. Як на мене, підготовка до основного раунду пройшла досить непогано. Сподіваюся, так само вийде й перед фінальною частиною чемпіонату Європи", - наводить слова Москвичова прес-служба АФУ.

Нагадаємо, на груповому етапі відбору Україна обіграла Чорногорію (12:1), Румунію (7:3) та Сербію (4:2).

Фінальна частина Євро-2023 пройде у Хорватії – туди пробилися Словенія, Португалія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Італія та господарі турніру.