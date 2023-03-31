Іспанія

Іспанський фахівець може перебратися до Німеччини, але, можливо, у нього буде варіант залишитися в Іспанії.

Головний тренер Реала Кастільї Рауль може залишити команду після закінчення нинішнього сезону та кінця свого контракту. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 45-річного іспанця зацікавлений Шальке, за який він виступав як гравець.

Також наголошується, що Рауль може залишитися в Іспанії, але в тому випадку, якщо йому запропонують місце головного тренера Реала, якщо "вершкових" залишить Карло Анчелотті.

Додамо, що Шальке може знову вилетіти з Бундесліги. За дев'ять турів до кінця чемпіонату Шальке посідає передостаннє місце у турнірній таблиці Бундесліги. До рятівного 15 місця – лише один бал.