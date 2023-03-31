Німеччина

Українець може перейти до клубу Бундесліги.

Українець Роман Яремчук, який виступає в бельгійському Брюгге, може перебратись в німецьку Бундеслігу, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, за українцем стежить Майнц. "Карнавальники" шукають заміну найкращому гравцю команди Каріму Онісіво. Влітку Онісіво може купити Зальцбург, який готовий заплатити за гравця до 20 млн євро. Майнц розглядає кандидатури кількох форвардів, серед яких і Роман Яремчук.

У сезоні-2022/23 на рахунку 27-річного українця 2 голи та 2 асисти у 24 поєдинках за Брюгге в усіх змаганнях.

Раніше експерти знайшли новий клуб у Бельгії Роману Яремчуку.