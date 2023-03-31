Іспанія

Ще одна справа на футболіста на сексуальному ґрунті через роки.

Захисник Севільї та збірної Аргентини Гонсалу Монтіель звинувачується у зґвалтуванні на своїй батьківщині. Про це повідомляє RMC Sport.

Інцидент, у якому звинувачується 26-річний аргентинець, стався у будинку футболіста, 1 січня 2019 року, під час вечірки на честь дня народження гравця.

Передбачувана жертва стверджує, що Гонсалу знущався з неї сексуально, і що під час процесу до них приєднувалися інші чоловіки. При цьому вона не пам'ятає скільки саме їх було.

Модель не вживає алкоголь, але сказала, що знепритомніла після двох чарок. Вона розповіла, що нічого не пам'ятає про вечір, але коли вона прокинулася, їй сказали, що її зґвалтували.

Також вона отримувала анонімні дзвінки із погрозами вбивства, якщо інцидент вплине на кар'єру Монтіеля.

Нагадаємо, минулої зими Монтіель разом зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу у Катарі. Саме Гонсалу реалізував переможний пенальті у серії післяматчевих пенальті проти Франції.