Франция

У 22-річного марокканця перелом пальця на нозі.

Одноклубник Руслана Маліновського та півзахисник Марселя Аззедін Унахі не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону через травму.

Нагадаємо, 22-річний марокканець травмувався під час міжнародної паузи у розташуванні національної команди.

"Я отримав травму під час товариського матчу проти Бразилії. На рентгені виявлено перелом пальця ноги, який потребує операції.

Я змушений кілька місяців провести далеко від футбольного поля. Очевидно, я розчарований тим, що не зможу супроводжувати своїх партнерів по команді у фінальній частині сезону, але я зроблю все можливе, щоб бути готовим до початку наступного сезону. Дякуємо за всі ваші повідомлення та ваше співчуття", — написав Унахі в Instagram.

Нинішнього сезону Унахі провів 24 матчі, в яких забив один гол.

Свій найближчий матч Марсель проведе проти Монпельє. Гра відбудеться сьогодні, 31 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за основними подіями матчу можна буде на Football.ua.