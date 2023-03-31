Англія

Тренер не готовий поспішати з рішенням.

Манчестер Юнайтед готується підсилити склад в найближче літнє трансферне вікно, проте й позбутися деяких футболістів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг вирішить долю двох гравців після завершення сезону.

Стверджується, що мова йде про Віктора Лінделефа та Скотта Мактомінея, які не є гравцями основи в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед, Челсі, Ньюкасл та Арсенал стежать за ситуацією навколо Фаті.