Англія

"Червоні" хочуть підписати півзахисника.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.

Мерсисайдці вже довгий час стежать за Джудом Беллінгемом, проте оформити його перехід буде доволі важко через високу вартість.

Як повідомляє видання Calciomercato, Ліверпуль в якості альтернативного варіанту визначив півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо.

Цього сезону 21-річний футболіст провів 29 матчів у всіх турнірах за Брайтон: на його рахунку один гол і один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі, як і раніше, зацікавлений у Кайседо.