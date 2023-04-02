Англія

Іспанець задоволений грою своїх підопічних.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола оцінив перемогу команди над Ліверпулем в АПЛ із рахунком 4:1.

"Від першої хвилини до 93 це була майже ідеальна гра. Навіть програючи 0:1, ми грали добре, і Джек Гріліш допоміг нам, щоб рахунок не став 0-2. Те, як ми грали, як ми знаходили свій простір... Наша інтенсивність, високий пресинг.

Звичайно, ми боремося з Арсеналом, і Ліверпуль не звик перебувати в такому положенні — протягом останніх кількох років вони завжди борються за перемогу в Прем'єр-лізі та всіх змаганнях. Минулого сезону вони було по-іншому, а зараз вони намагаються потрапити в четвірку — нам теж було б неймовірно важко".

Огляд матчу Ман Сіті — Ліверпуль

"Усі повинні грати так, як ми грали. Ми були настільки стабільними і дотримувалися плану. Усі гравці були чудовими. Ми завжди билися проти Ліверпуля, те, як вони захищаються, те, як вони грають, для нас було непростим завданням.

Але сьогодні гравці були чудовими. Ми грали дуже добре у всіх аспектах, тому знімаю капелюха перед моїми гравцями. Назвіть мені одного гравця, який грав погано? Не було жодного, хто грав би погано".

Також іспанський фахівець розповів про фізичні кондиції Ерлінга Голанда, який пропускав матч через травму.

"Ми розмовляли вчора, і він сказав, що не у формі. Звичайно, ми хотіли ризикнути, це важлива гра, але у нас є Хуліан Альварес, і тепер достатньо багато часу, щоб відновитися. Сподіваюся, у наступні вихідні він може бути залучений до складу", — сказав Гвардіола.