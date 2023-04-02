Англія

Бразилець зізнався, що українець вказав йому на головну помилку.

Нападник Арсеналу Габріель Жезус реалізував 11-метровий у матчі з Лідсом — 4:1. Бразилець розповів, що саме Олександр Зінченко дав йому головну пораду на тренуванні перед грою.

"Я хочу забивати у кожній грі. Але іноді цього може статися. Олександр Зінченко вчора пожартував з мене. Ми тренували пенальті, і я просто спробував вдарити, як завжди, зупиняючись.



Він сказав: "У грі так ніколи не роби". Я був спокійним і пам'ятав про це", — зізнався Жезус.

Нагадаємо, що Жезус забив гол за Арсенал вперше з жовтня минулого року.