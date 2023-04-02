Італія

У битві середняків Серії А сильнішою виявилася команда Тіаго Мотти.

Болонья у матчі 28 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла Удінезе з рахунком 3:0.

Перемогу команді Тіаго Мотти принесли забиті м'ячі у виконанні Штефана Поша, Ніколи Моро та Муси Барроу.

Для Болоньї це була перша перемога в останніх чотирьох матчах, а для Удінезе перша поразка після двох перемог поспіль.

Після 28 ігор Болонья набрала 40 очок та посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А, а в Удінезе — 38 балів та десятий рядок.

Болонья — Удінезе 3:0

Голи: Пош, 3, Моро, 12, Барроу, 49.

Болонья: Барді — Кіріакопулос, Лукумі, Сумаоро, Пош (Де Сільвестрі, 70) — Моро (Медель, 70), Схутен — Барроу (Соріано, 59), Фергюссон (Домінгес, 59), Ебішер (Орсоліні, 58) — Сансоне.

Удінезе: Сільвестрі — Удоджі (Масіна, 75), Зегєлаар, Бійол, Ехізібує, Ебоселе (Несторовскі, 46) — Перейра, Ловрич (Абанква, 86), Самарджич (Арслан, 75) — Бету, Товен (Пафунді, 73).

Попередження: Лукумі — Бійол.