Українець філософськи відреагував на провальний матч Челсі проти Астон Вілли.
Михайло Мудрик, Getty Images
02 квітня 2023, 15:15
Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (0:2).
У цій зустрічі українець вийшов на поле у стартовому складі та провів 57 хвилин. Він мав кілька хороших моментів, але їх реалізувати не вдалося.
Після гри Мудрик зробив репост свого фото з фанатської сторінки в Instagram із сумним емодзі, підписавши його зі словами: "Завжди є чому вчитися, завжди є бажання вдосконалюватися".
Цього сезону Мудрик провів вісім поєдинків за Челсі, в яких віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Мудрик отримав одні з найгірших оцінок за матч з Астон Віллою від статистичних порталів.