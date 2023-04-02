Англія

Українець філософськи відреагував на провальний матч Челсі проти Астон Вілли.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (0:2).

У цій зустрічі українець вийшов на поле у стартовому складі та провів 57 хвилин. Він мав кілька хороших моментів, але їх реалізувати не вдалося.

Після гри Мудрик зробив репост свого фото з фанатської сторінки в Instagram із сумним емодзі, підписавши його зі словами: "Завжди є чому вчитися, завжди є бажання вдосконалюватися".

Цього сезону Мудрик провів вісім поєдинків за Челсі, в яких віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Мудрик отримав одні з найгірших оцінок за матч з Астон Віллою від статистичних порталів.