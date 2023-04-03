Англія

Коуч — про ключову поразку на фінальному відрізку сезону.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Ньюкасла в матчі АПЛ (0:2).

"Я був здивований тим, що ми не змогли тягатися з рішучістю, пристрастю та бажанням суперника. Якщо ви приїжджаєте на Сент-Джеймс Парк, ви розумієте, що відбуватиметься, особливо після того, як виграли Кубок. Якщо ви бажаєте перемагати у великих іграх, потрібно грати зріло, а я не побачив цього на полі.

Не думаю, що ми недооцінили Ньюкасл. Вони грали вище за свій рівень, тому що дуже хотіли перемогти, але це було очікувано. Вони налаштувалися на перемогу в цьому матчі, але наш настрій мав бути відповідним, і ми мали усвідомлювати ситуацію із самого початку. Ми не часто заходили на останню третину поля і в штрафний майданчик суперника, зате вони з легкістю проникали до нашого штрафного майданчика. Ми мали виступити набагато краще.

Під час сезону бувають провали і потрібно вміти з ними справлятися. Ми робили це багато разів, нещодавно після матчу з Ліверпулем ми повернулися на переможний шлях, тож я не турбуюся з цього приводу. Я вірю у свою команду. Я впевнений, що вони оговтаються після цієї поразки", — сказав тен Гаг.

Наступний матч Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти Брентфорда 5 квітня, о 22:00.