Україна

Коментар лідера дніпрян.

Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок прокоментував підсумки переможної гри проти Металіста 1925 (3:0).

"Гра була дуже складною, тому що суперник захищався низьким блоком. Особливо у першому таймі було дуже складно скривати оборону, проте у нас були моменти, але не забили. А вже у другому таймі нарешті розпечатали ворота суперника", — цитує гравця офіційний сайт Дніпра-1.

Металіст 1925 — Дніпро-1 0:3 Відео голів та огляд матчу 02.04.2023.

Нагадаємо, нападник Дніпра-1 Артем Довбик став найкращим гравцем минулого туру УПЛ.