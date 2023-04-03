Англія

Австрієць може спробувати свої сили в чемпіонаті Англії.

Лестер розглядає кандидатуру екснаставника гладбахської Боруссії Аді Хюттера, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Нагадаємо, фахівець залишається без роботи з літа 2022 року, коли покинув Боруссію Менхенгладбах. Якщо австрієць очолить команду, то змінить на цьому посту Брендана Роджерса, якого звільнили після поразки від Крістал Пелас цими вихідними.

Цього сезону Лестер займається 19 місце в англійській Прем'єр-лізі.

До речі, серед претендентів на посаду керманича "лисиць" є екснаставник Челсі Грем Поттер.