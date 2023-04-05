Англія

Думка американського вінгера щодо перспектив команди цього сезону.

Вінгер Челсі Крістіан Пулішич поділився думками щодо фінального відрізка сезону.

"Цього року в клубі загалом відбулися зміни. Тепер, коли менеджер пішов, це новий виклик, і хлопці просто намагаються триматися разом.

Нам ще є за що боротися у цьому сезоні. Саме це ми збираємось зробити", — сказав Пулішич в коментарі Football London.

Нагадаємо, Челсі зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Раніше ми писали, що Челсі встановив найгіршу результативність за 99 років.