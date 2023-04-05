Україна: Перша ліга

У львівського клубу амбіційна ціль на фінальний відрізок сезону.

Капітан Карпат Денис Кожанов розповів про підготовку команди до старту другої частини сезону в Першій лізі.

"У нас одне завдання – вихід в УПЛ. Тому тренерський склад намагався посилити команду досвідченими гравцями. Усі хлопці – Ільющенков, Саків, Горбунов, Книш, Бобко та Хобленко без проблем влились в наш дружній колектив. На мою думку, вони допоможуть Карпатам", — цитує Кожанова офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, Карпати потрапили у "чемпіонську" частину таблиці. Відновлення чемпіонату відбудеться вже цими вихідними. Карпати зіграють проти кременчуцького Кременя.