Англія

Попереду англійця лише Райан Гіггз та Гарет Беррі.

Ліверпуль у перенесеному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги поділив очки з Челсі (0:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "червоних" Джеймс Мілнер, для якого це був 610 матч в АПЛ.

За інформацією Opta Analyst, Мілер вийшов на чисте третє місце за кількістю матчів у чемпіонаті Англії, випередивши Френка Лампарда (609 ігор).

Попереду 37-річного англійця лише двоє футболістів – Раян Гіггз (632) та Гарет Беррі (653), які вже завершили свої кар'єри.

Нинішнього сезону Мілнер провів 34 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ліверпуль.