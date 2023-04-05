Англія

"Сині" переживають кризовий період.

У перенесеному поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі поділив очки з Ліверпулем (0:0).

Як повідомляє Opta, у "аристократів" 29 голів у 29 іграх цього сезону. Лише у двох сезонах в історії команда забивала менше на даному етапі чемпіонату – 23 м'ячі у сезоні-1921/22 та 16 м'ячів у сезоні-1923/24.

Також зазначимо, що українець Михайло Мудрик з'явився на полі на 78 хвилині, вийшовши на заміну. Ексгравець Шахтаря провів вже 9 матч за лондонців і не відзначився результативною дією.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ліверпуль.