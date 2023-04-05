Англія

"Сині" можуть використовувати тимчасового тренера, доки вестимуть переговори з іншими фахівцями.

Колишній головний тренер Челсі Френк Лемпард може вдруге очолити лондонський клуб. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" розглядає призначення легенди клубу як тимчасовий варіант до кінця цього сезону.

У такому разі керівництво клубу матиме достатньо часу, щоб провести переговори з іншими фахівцями — Луїсом Енріке та Юліаном Нагельсманном.

Нагадаємо, нещодавно Челсі звільнив Грема Поттера, а тимчасово виконувачем обов'язків наставника став Бруно Сальтор, який уже провів один матч АПЛ проти Ліверпуля (0:0).

Зазначимо, що Лемпард вже очолював Челсі з 2019 до 2021 року. Останнім місцем його роботи був Евертон, з яким він попрощався у січні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Енріке вже прибув до Лондона для переговорів із Челсі.