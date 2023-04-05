Англія

Фахівець вже в Англії і може очолити "пенсіонерів".

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прилетів до Лондона де проведе переговори із Челсі.

Проте як повідомляє видання The Guardian, іспанець все ще не є фаворитом на вакантну посаду.

Так, Енріке приємно вразив керівництво "пенсіонерів" під час спілкування, але у Челсі чекають на вердикт Юліана Нагельсманна.

Раніше повідомлялось, що Челсі тимчасово може очолити колишній головний тренер Френк Лемпард.