Англія

Коментар тренера після повернення.

Виконуючий обов'язки головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував своє повернення в лондонський клуб.

"Челсі – це мій клуб, у мене дуже багато емоцій, пов'язаних з цією командою. Я вибрав інший шлях після відходу з команди, але я повернувся, тому що мене попросили, а також тому, що я вірю – я можу допомогти команді цього сезону. Я впевнений у своїх силах і розумію, чого хочуть уболівальники команди.

Ми спробуємо виграти максимально можливу кількість матчів, попереду маємо багато ігор проти топсуперників. Крім того, моїм завданням буде повернення гравцям упевненості у своїх силах. Вважаю, що я маю незавершену справу з Челсі, я хочу тут працювати", – цитує Лемпарда офіційний сайт "синіх".

Нагадаємо, що Лемпард з літа 2019 року очолював Челсі, проте був звільнений на початку 2021 року. У 84 матчах при ньому команда здобула 44 перемоги, 15 разів зіграла внічию та 25 матчів програла. Різниця забитих та пропущених складала 171:116.