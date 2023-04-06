Англія

Слова фахівця стосовно українського вінгера.

Ексгравець Челсі Густаво Пойет прокоментував гру Михайла Мудрика в лондонському клубі.

"Мудрик – вибуховий, прямолінійний, дуже, дуже швидкий. Він із тих гравців, яким потрібно визначати результат матчів.

У майбутньому Мудрику належить робити те, що робив Азар у Челсі. Мудрик – гравець того ж типу, має потенціал.

У 99% випадків у січні не підписують стільки гравців. Це було для мене величезним сюрпризом. Якщо ми проаналізуємо гравців, яких купив Челсі, план безперечно є. Це гравці підписані на майбутнє. Нове посилання таке – терпіння", – сказав колишній гравець збірної Уругваю в коментарі Evening Standard.

Раніше повідомлялося, що Мудрик отримав одні з найгірших оцінок за матч з Астон Віллою від статистичних порталів.