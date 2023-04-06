Франция

Українець підтримує земляків.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський зі своєю родиною зустрівся з українськими біженцями у Марселі. Український футболіст висловився про тяжкі часи, які переживають його земляки.

"Зараз непрості часи, що те, що відбувається, є несправедливим. Нам важливо допомогти, і я сподіваюся, що наступного разу ми зробимо ще більше.

Ми хочемо зробити те саме в цій країні, щоб допомогти тим, хто втік від війни, і хто збирається жити тут довго. Перебування в Марселі в оточенні українців приносить мені задоволення. Багато земляків стали фанатами Марселя з того часу, як приїхали до цього міста", – наводить слова Маліновського La Provence.