Україна

Воїн отримав тяжке поранення на війні з росією.

Шахтар повністю оплатив усі витрати з лікування та реабілітації українського військового Віталія Шумея в Університетському госпіталі Інститут Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоні, що є одним з провідних центрів нейрореабілітації у світі та найбільшим у Європі. Захисник України вже перебуває в клініці, де отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

У серпні під Авдіївкою він зазнав мінно-вибухової травми голови, через що втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. Віталій переніс три операції, лікувався в Дніпрі, Києві, потім у Чернігові.

Раніше повідомлялось, що гравці Динамо відвідали поранених українських військових.