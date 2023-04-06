Півзахисник Саутгемптона може змінити команду.
Джеймс Ворд-Праус, getty images
06 квітня 2023, 18:59
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Саутгемптона Джеймса Ворд-Прауса.
Зазначимо, що Манчестер Юнайтед хоче скористатись тим, що у "святих" доволі високі шанси відправитись в нижчий дивізіон.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворд-Праус наблизився до рекорду Бекхема по голах зі штрафних в АПЛ.