Англія

Півзахисник Саутгемптона може змінити команду.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Саутгемптона Джеймса Ворд-Прауса.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед хоче скористатись тим, що у "святих" доволі високі шанси відправитись в нижчий дивізіон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворд-Праус наблизився до рекорду Бекхема по голах зі штрафних в АПЛ.