Англія

На рахунку англійця 17 результативних штрафних ударів.

Вчора, 18 лютого, Саутгемптон на своєму полі мінімально обіграв Челсі з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол було забито на першій компенсованій хвилині до першого тайму, коли півзахисник "святих" Джеймс Ворд-Праус відзначився результативним ударом зі штрафного.

За інформацією OptaJoe, на рахунку 28-річного англійця стало 17 голів зі штрафних у матчах англійської Прем'єр-ліги.

Таким чином до рекорду колишнього хавбека Манчестер Юнайтед Девіда Бекхема залишився один гол.

Також зазначимо, що до топ-5 по голах зі штрафних входять Джанфранко Дзола, Кріштіану Роналду та Тьєррі Анрі, на рахунку яких по 12 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Саутгемптон — Челсі.