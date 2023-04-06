Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував стан власного підопічного.

Манчестер Юнайтед напередодні мінімально переграв Брентфорд у перенесеному домашньому матчі двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1:0 Відео голу та огляд матчу англійської Прем’єр-ліги

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував виступ своєї команди в звітній зустрічі.

"Я вважаю, що це була дуже хороша гра. У першому таймі ми грали в блискучий футбол, а це дійсно нелегко робити проти Брентфорда, що грає в дуже хороший футбол.

Суперники щільно захищаються, і при цьому їм неважливо, високо або дуже глибоко, розташовуватись на полі. Тому створювати проти них моменти нелегко.

Що стосується нашій грі на м’ячі, то це було дуже якісно з потужним двигуном у вигляді Бруно Фернандеша, який зіграв блискучу гру. У нас було кілька спірних моментів позаду в першому таймі, але ми нічого не пропустили, тому що захист був дуже надійним.

У другому таймі ми дали суперникам створити лише один шанс, проте Давід де Хеа був у правильній позиції — дуже гарний сейв у ситуації один-на-один. У другому таймі ми вигравали підбирання та дуелі, і це те, як ми повинні грати завжди.

Рашфорд зіграв дуже хорошу гру, він був універсальним. Він вийшов на вістрі атаки, і ми використовували його як таргетмена, але він також відпрацьовував глибоко в захисті. Я думаю, що комбінація у складі нього, Марселя Забітцера, а також Джейдона Санчо та Антоні, зіграла на нашу користь.

Ми тішимось від того факту, що Олд Траффорд — це наша фортеця. Тепер ми повинні почати перемагати в гостях, і тому нам потрібно працювати над своїм характером. У домашніх іграх ми демонструємо індивідуальність і характер, але на виїзді нам це не завжди вдається", — заявив нідерландський фахівець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе вдома проти Евертона.