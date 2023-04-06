Англія

Бразилець вірить у требл.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон вважає, що команда спроможна поборотись в цьому сезоні за перемоги у АПЛ, Лізі чемпіонів та Кубку Англії.

"Ми, як і раніше, беремо участь у трьох змаганнях, і це дійсно важливо. Ми все ще здатні перемогти у кожному з них.

У Прем'єр-лізі ми відстаємо від Арсеналу, але у нас попереду гра проти них удома, тож ми все ще в гонці. У Лізі чемпіонів ми маємо дуже складну гру з мюнхенською Баварією – чудовою командою з досвідом виступів у єврокубках. У Кубку Англії нам протистоїть Шеффілд Юнайтед, який проводить дуже гарний сезон у Чемпіоншипі.

Але ми все ще беремо участь у всіх цих змаганнях, і команда почувається добре. Ми добре розпочали сезон, потім був невеликий спад, але зараз, здається, ми повернулися до нашої кращої форми, і якщо ми продовжимо в тому ж дусі до кінця сезону, думаю, у нас є добрі шанси у всіх турнірах", – сказав воротар Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялось, що Едерсон провів 100 матчів на нуль в АПЛ.